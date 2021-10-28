Windows 11 поширюється рекордними темпами: скільки людей вже встановили нову ОС

Windows 11 вийшла на початку жовтня і ще не встигла захопити значну частину ринку. У лідерах і досі залишається Windows 10, проте, судячи з темпів поширення нової версії, лідирувати їй залишилось недовго.

Статистику опублікувала AdDuplex, рекламна мережа перехресного просування програм та ігор Windows Store. Згідно з її даними, Windows 11 за три тижні встигла охопити 4,8% світового ринку ПК.

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Скільки людей встановили нову Windows 11

Разом із бета-тестерами та версією Windows Insiders частка становить 5,1% світового ринку ПК.

За прогнозами, якщо ситуація не зміниться, то вже до кінця року ОС зможе охопити понад 10 відсотків ринку.

Якби не високі вимоги, через які понад половина комп'ютерів у світі не сумісні з Windows 11, то система поширювалась би значно швидше.

Пояснити швидкий ріст можна й дещо нав'язливою моделлю розповсюдження. Користувачі помітили, що разом з оновленням Windows 10, автоматично завантажується програма PC Health Check. Вона проводить перевірку системних характеристик комп'ютера й у випадку сумісності видає сповіщення про можливість оновлення. Раніше цю програму можна було завантажити лише самостійно з офіційного сайту.

Перешкодити примусовому завантаженню PC Health Check не можна. Однак вона не є вірусним програмним забезпеченням. Без згоди користувача оновлення до Windows 11 не почнеться, навіть якщо буде виявлено сумісність комп'ютера з новою ОС.