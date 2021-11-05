У Windows 11 перестали працювати популярні функції через прострочений сертифікат: що зламалося

Низка функцій операційної системи Windows 11 раптово перестали працювати через прострочений сертифікат. Про це Microsoft повідомила користувачів зазначивши, що термін сертифікату збіг 31 жовтня. Відтак користувачі не можуть скористатися функціями екранної клавіатури, "Ножиць", панелі емодзі та деяких іншими.

Microsoft вже випустила патч для виправлення проблеми, але зараз він перебуває в тестовій стадії, а це означає, що його необхідно встановити вручну в налаштуваннях операційної системи.

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Що виправляє патч

Патч KB4006746 виправляє непрацездатність таких функцій, як:

сенсорна клавіатура;

голосове введення;

панель емодзі;

а також усуває проблеми з функціями:

"Початок роботи";

і "Поради" у Windows 11.

"Ножиці" не працюють після виправлень

ПЗ можна встановити, перевіривши наявність оновлень у розділі "Центр оновлення" Windows.

Цікаво, що після встановлення патчу інструмент "Ножиці" залишається недоступним. Microsoft радить використовувати поки що клавішу Print Screen та редагувати скриншоти в Paint, поки проблема не буде вирішена.

Елегантне розв'язання проблеми

Користувачі зазначають, що "оживити" "Ножиці" можна, змінивши дату в системі на 30 жовтня. Коли програму буде запущено, дату можна повернути на коректну.

До речі, через прострочення сертифіката також коректно не працює сторінка облікових записів у налаштуваннях Windows 11 із включеним режимом S-Mode. Microsoft заявляє, що працює над усуненням відомих проблем, проте не каже, коли вони будуть виправлені.