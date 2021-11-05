Microsoft вже випустила патч для виправлення проблеми, але зараз він перебуває в тестовій стадії, а це означає, що його необхідно встановити вручну в налаштуваннях операційної системи.
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Що виправляє патч
Патч KB4006746 виправляє непрацездатність таких функцій, як:
- сенсорна клавіатура;
- голосове введення;
- панель емодзі;
а також усуває проблеми з функціями:
- "Початок роботи";
- і "Поради" у Windows 11.
"Ножиці" не працюють після виправлень
Цікаво, що після встановлення патчу інструмент "Ножиці" залишається недоступним. Microsoft радить використовувати поки що клавішу Print Screen та редагувати скриншоти в Paint, поки проблема не буде вирішена.
Елегантне розв'язання проблеми
Користувачі зазначають, що "оживити" "Ножиці" можна, змінивши дату в системі на 30 жовтня. Коли програму буде запущено, дату можна повернути на коректну.