Microsoft вже випустила патч для виправлення проблеми, але зараз він перебуває в тестовій стадії, а це означає, що його необхідно встановити вручну в налаштуваннях операційної системи.

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Що виправляє патч

Патч KB4006746 виправляє непрацездатність таких функцій, як:

  • сенсорна клавіатура;
  • голосове введення;
  • панель емодзі;

а також усуває проблеми з функціями:

  • "Початок роботи";
  • і "Поради" у Windows 11.

"Ножиці" не працюють після виправлень

Цікаво, що після встановлення патчу інструмент "Ножиці" залишається недоступним. Microsoft радить використовувати поки що клавішу Print Screen та редагувати скриншоти в Paint, поки проблема не буде вирішена.

Елегантне розв'язання проблеми

Користувачі зазначають, що "оживити" "Ножиці" можна, змінивши дату в системі на 30 жовтня. Коли програму буде запущено, дату можна повернути на коректну.