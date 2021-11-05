Microsoft вже випустила патч для виправлення проблеми, але зараз він перебуває в тестовій стадії, а це означає, що його необхідно встановити вручну в налаштуваннях операційної системи.

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Що виправляє патч

Патч KB4006746 виправляє непрацездатність таких функцій, як:

сенсорна клавіатура;

голосове введення;

панель емодзі;

а також усуває проблеми з функціями:

"Початок роботи";

і "Поради" у Windows 11.

ПЗ можна встановити, перевіривши наявність оновлень у розділі "Центр оновлення" Windows.

"Ножиці" не працюють після виправлень

Цікаво, що після встановлення патчу інструмент "Ножиці" залишається недоступним. Microsoft радить використовувати поки що клавішу Print Screen та редагувати скриншоти в Paint, поки проблема не буде вирішена.

Елегантне розв'язання проблеми

Користувачі зазначають, що "оживити" "Ножиці" можна, змінивши дату в системі на 30 жовтня. Коли програму буде запущено, дату можна повернути на коректну.

До речі, через прострочення сертифіката також коректно не працює сторінка облікових записів у налаштуваннях Windows 11 із включеним режимом S-Mode. Microsoft заявляє, що працює над усуненням відомих проблем, проте не каже, коли вони будуть виправлені.