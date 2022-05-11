Як змінився "Звукозапис"

Програма "Звукозапис" тепер виконана у стилі Fluent Design, що робить її зовнішній вигляд відповідним загальному вигляду Windows 11. Розробники додали програмі гарну візуалізацію, яка супроводжує процес запису та відтворення звуку.

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Крім того, користувачі можуть за допомогою налаштувань вказувати бажаний пристрій для запису, а також вибирати один із доступних форматів файлу, в якому зберігається запис. Розробники наголосили, що про необхідність інтеграції саме цих функцій найчастіше повідомляли користувачі "Центру відгуків".



Оновлений інтерфейс програми "Звукозапис" / Фото Microsoft

Оскільки на даному етапі програма "Звукозапис" перебуває на етапі бета-тестування, вона може функціонувати нестабільно. У разі виявлення будь-яких збоїв у роботі даного продукту, розробники рекомендують повідомляти про це через відповідний розділ "Центру відгуків".

Інші оновлення Windows 11

Не так давно Windows 11 отримала низку цікавих функцій:

Серед оновлених функцій – стікери для робочого столу, оновлений режим планшета та розділ "Стійкість" для оптимізації енергоживлення пристрою.

Операційка отримала функцію запуску додатків Android через Microsoft Store, оптимізовану функцію вимкнення та ввімкнення звуку (під час дзвінку) з панелі задач та спрощений доступ до функції спільного використання вікон.

Класичний додаток "Блокнот" від Microsoft також отримав оновлення. Компанія вже запровадила кілька нововведень, які повинні сподобатися фанатам популярної програми.

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Як налаштувати меню "Пуск" у Windows 11

Багатьом користувачам не подобається оновлене меню "Пуск" в операційній системі Windows 11. Не так давно розробники реалізували низку окремих налаштувань для меню "Пуск". Тепер натискаючи правою кнопкою миші по відповідному елементу користувач отримує доступ до налаштувань.

Для зміни доступні варіанти макетів "Більше іконок" або "Більше рекомендацій", щоб додати до меню "Пуск" додатковий рядок з іконками програм або рекомендаціями.