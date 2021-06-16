Windows 11: все, що відомо про нову операційну систему Microsoft

Microsoft завзято оберігала Windows 11 від витоків, але у вівторок ввечері трапився масштабний злив – в мережі виклали цілий образ нової ОС, який вже можна завантажити та встановити на комп'ютер. Після цього в інтернеті з'явилася низка скриншотів та відео з подробицями.

Початковий етап з вибором диска і версії не сильно відрізняється від аналогічного діалогу в Windows 10. Тут все залишилося практично незмінно, а значить знайомо для користувача.

Цікаво Microsoft випустила медитативне відео зі звуками завантаження старих версій Windows

Єдиною відмінністю є вибір версії системи, яку ви встановлюєте. Користувач зможе вибрати аж зпоміж шести варіантів Windows 11:

домашня;

домашня одномовна;

для освітніх установ;

професійна;

фахова для освітніх установ;

та професійна для робочих станцій.

Версії Windows 11 доступні користувачу під час встановлення системи / Скриншот

Варто зазначити, що це версія для розробників, тож доступна для користувача кінцева Windows 11, швидше за все, буде розділена на версії, як це було завжди.

А от що справді нове, чого не було у попередній системі від Microsoft , то це вибір мети використання ОС:

для ігор;

роботи;

сімейного застосування;

освіти;

розваг;

або бізнес-цілей.

Після встановлення системи на комп'ютер, Windows 11 попросить користувача визначити варіанти використання:

приватний;

або ж працівник/учень з підключенням до ресурсів організації.

Процес встановлення Windows 11: дивіться відео

Скриншоти Windows 11

Інтерфейс Windows 11 та нові функції системи: дивіться відео

Власники Windows 7 та 8 зможуть перейти на одинадцятку безкоштовно?

У коді операційної системи, яка опинилася в мережі виявили натяки на те, що користувачі старих версій Windows, а саме 7 та 8 зможуть оновитися до Windows 11 безкоштовно, як це було з Windows 10.

Нагадаємо, що Microsoft остаточно припинила підтримку Windows 7 ще минулого року, тож такий крок виглядає цілком логічно, однак остаточно стверджувати про таку можливість наразі не можна. Слід дочекатися офіційної презентації системи, де про це точно буде згадано.

Презентація Windows 11 та реакція Microsoft

Компанія вже відреагувала на витік. І, судячи з повідомлення в офіційному Twitter Windows, прем'єра може бути куди цікавішою, ніж вчорашній витік.

Більше деталей про нову операційну систему Windows 11 компанія Microsoft розповість на спеціальній презентації присвяченій системі, яка пройде 24 червня. Однак зараз однозначно можна стверджувати, що нова ОС дійсно отримала багато відмінностей від усім відомої Windows 10.