Windows 11 буде недоступна для багатьох користувачів: як перевірити сумісність вашого комп'ютера

Погані новини для власників деяких комп'ютерів. Windows 11 буде доступна не всім користувачам через особливі вимоги. Розповідаємо, як перевірти сумісність.

Якщо системні вимоги не зміняться, нова версія операційної системи від Microsoft буде недоступна для багатьох користувачів. Для установки Windows 11 буде потрібні модуль TPM 2.0, UEFI та Secure Boot.

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Особливі вимоги

Перше, на що варто звернути увагу, – для установки ОС комп'ютер повинен підтримувати UEFI. Це системна прошивка, яка використовується на сучасних комп'ютерах замість традиційного BIOS.

Для того, щоб дізнатися, чи використовується на комп'ютері UEFI, необхідно натиснути Win+R і у вікні "Виконати" ввести команду msinfo32.

У вікні "Відомості про систему", яке відкриється після цього, буде вказано режим BIOS.



Перевірка наявності UEFI / Скриншот 24 каналу

Secure Boot – захисний протокол, впроваджений в UEFI, який захищає комп'ютер від виконання непідписаного коду.

Модуль TPM – це криптографічний процесор, який виконує операції шифрування і містить кілька механізмів фізичного захисту для запобігання злому.

Windows 11 потребує наявність модуля TPM версії 2.0.

Перевірити версію платформи TPM можна, натиснувши Win+ R і написавши команду tpm.msc.



Перевірка TPM 2.0 / Скриншот 24 каналу

Перевіряємо сумісність Windows 11 з комп'ютером

Microsoft випустила утиліту, яка дозволяє визначити, чи відповідає комп'ютер або ноутбук мінімальним вимогам. Її можна завантажити з офіційного сайту компанії. Програма збирає відомості про ПК і виконує швидку перевірку, сповіщаючи про результат.

Крім того, пройти перевірку можна на спеціальній сторінці сайту Microsoft, яка не вимагає завантажувати утиліту.

, що в окремих випадках вебсервіс може показувати, що комп'ютер підтримує Windows 11, тоді як утиліта стверджує зворотне. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що програма отримує більше прав для перевірки і видає точніший результат.