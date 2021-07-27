Зараз Microsoft випустила кілька попередніх збірок Windows 11, які доступні учасникам інсайдерської програми. Стабільна версія ОС повинна вийти пізніше в цьому році, і користувачі пристроїв з Windows 10 зможуть безкоштовно оновитися до Windows 11.

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Однак зробити це зможуть лише власники відповідних пристроїв, які відповідають мінімальним системним вимогам для установки нової ОС.

Що кажуть у Microsoft про оновлення до Windows 11

Ми знаємо, що це недобре, що деякі не матимуть можливості встановити Windows 11, але важливо розуміти, що причина, з якою ми робимо це, полягає у тому, щоб пристрої були продуктивніші і безпечніші, ніж будь-коли раніше,

– йдеться в повідомленні Microsoft.

Microsoft може визначити сумісність користувацьких пристроїв з Windows 11 за допомогою даних телеметрії, після чого в "Центрі оновлень Windows" з'явиться інформація про доступність ОС для встановлення. Відзначається, що користувачі не зможуть обійти обмеження на установку шляхом зміни групових політик.

У Microsoft наполягають на тому, що заради безпеки користувачів буде заблокована можливість оновлення до Windows 11 на пристроях, які не відповідають хоча б одній із вимог.

Мінімальні системні вимоги на момент анонсу системи:

процесор 1 ГГц з двома ядрами або більше;

4 ГБ оперативної пам'яті;

64 ГБ внутрішнього сховища;

відеокарта з підтримкою DirectX 12 / WDDM 2.x;

наявність криптографічного модуля TPM 2;

активований Secure Boot.

Чи справді Windows 11 не можливо буде встановити на непідтримувані пристрої

Щонайменше офіційно тепер це точно буде зробити неможливо. Однак з впевненістю можна сказати, що після релізу системи народні вмільці зроблять чимало версій Windows 11, які можна буде встановити практично на будь-який комп'ютер, як це було з Windows 10, а вона теж мала чимало обмежень на момент виходу.