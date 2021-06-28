Спеціальна версія Windows 11 не вимагатиме TPM-процесора для захисту інформації

Звичайна Windows 11 вимагає або фізичних TPM-ключів, які через це стало майже неможливо дістати через дій спекулянтів, або підтримки програмних fTPM-емуляторів. І якщо спочатку Microsoft планувала включити підтримку TPM 1.2, то тепер нову операційну систему отримають лише власники TPM 2.0. Однак, схоже компанія матиме спеціальну версію ОС, яка не вимагатиме крипточипа.

Виявилося, що в PDF-інструкції Windows 11 Minimum Hardware Requirements document вимоги розробника викладені більш детально, і вони дещо відрізняються від версії, заявленої в ході анонса ОС. Звичайна Windows 11 вимагає або фізичних TPM-ключів, які стало майже неможливо дістати через дії спекулянтів, або підтримки програмних fTPM-емуляторів.

Цікаво Windows 11 можна буде встановити вже на наступному тижні – як це зробити

Спочатку Microsoft планувала включити підтримку TPM 1.2, то тепер нову операційну систему отримають лише власники TPM 2.0. Однак, схоже компанія матиме спеціальну версію ОС, яка не вимагатиме крипточипа.

Спеціальна версія Windows 11

Судячи з офіційних матеріалів компанії, деякі комп'ютери без TPM 2.0 все ж отримають Windows 11 цілком легально. Ймовірно, мовиться або про спеціальні образи ОС, або про спосіб обійти обмеження під час встановлення.

Зі схвалення Microsoft, OEM-системи для комерційних систем спеціального призначення, спеціальні замовлення і комерційні системи зі спеціальними образами не потребуватимуть поставках з активованою підтримкою TPM,

– зазначено в інструкції.

Передбачається, що "допуск" до встановлення Windows 11 системам без TPM забезпечать для країн, в яких TPM-криптопроцесори або заборонені, або не використовуються з інших причин.

Серед таких країн, наприклад Китай та Росія – обидві держави не застосовують даний метод шифрування і використовують альтернативні технології. Не виключено, що аналогічні варіанти будуть поставлятися і в інші регіони.

Варто зазначити, що обов'язкова вимога до використання TPM-модулів не додає ніякої функціональності операційної системи. Заповзятливі ентузіасти вже знайшли способи обходу при установці систем на комп'ютери без TPM.

Це не єдине обмеження Microsoft. Відомо, що Windows 11 не працюватиме з процесорами:

старшими ніж AMD Ryzen другого покоління;

та моделями Intel восьмого покоління.

Примітно, що чимало процесорів, наприклад Skylake-X, мають TPM-функціональність, але для Windows 11 вони всеодно не підходять.