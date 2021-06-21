У Windows 11 може з'явитися підтримка віджетів сторонніх розробників

Ентузіасти продовжують розбирати ISO-образ збірки Windows 11, який злили у мережу минулого тижня. До всього цікавого, що було виявлено раніше, додалися ще й віджети, які повернуться в систему. Однак цього разу нова ОС отримає підтримку віджетів і від сторонніх розробників.

У згаданій тестовій збірці присутній віджет "Новини та інтереси", який раніше у цьому році став доступний користувачам Windows 10 у вигляді вікна на панелі завдань.

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Однак на цьому робота з віджетами не закінчиться. Ентузіасти стверджують, що на початковому етапі Windows 11 буде підтримувати віджети Microsoft, але пізніше з'явиться можливість використання продуктів сторонніх розробників, завдяки чому користувачі зможуть налаштовувати інтерфейс операційної системи так, як їм подобається.

Про це на своїй сторінці в мережі Twitter написав перевірений інсайдер Walking Cat. Ентузіасти також підтвердили, що у збірці не вдалося виявити API-інтерфейси, пов'язані з віджетами сторонніх розробників. Це може вказувати на те, що їх підтримка буде реалізована пізніше, а на старті в ОС з'являться лише власні віджети Microsoft.

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Презнтація Windows 11

Офіційний захід Microsoft, який буде повністю присвячений оновленій платформі Windows, пройде вже через кілька днів – 24 червня. Очевидно, що після нього про Windows 11 стане відомо значно більше, і ми дізнаємося, що ще крім масштабного оновлення користувацького інтерфейсу готують розробники.