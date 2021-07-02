Поки оновлення не набуло чинності, але буде використовуватися у фінальній версії Windows 11. Це найрадикальніша зміна BSOD з часів появи сумного смайлика у Windows 8 у 2012 році і QR-кодів у 2016.

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Які зміни чекають на BSOD

Вперше "синій екран смерті" з'явився у Windows 3.0. Він допомагав IT-професіоналам і командам підтримки діагностувати апаратні помилки та збої пам'яті.

BSOD зазвичай з'являється в разі критичної помилки, в тому числі — в ядрі ОС і містить дані, що допомагають системним адміністраторам зрозуміти, яка саме проблема викликала порушення роботи.

Тепер компанія Microsoft з невідомої причини вирішила змінити колір екрану на чорний. В усьому іншому він залишиться ідентичним тому, що з'являється в Windows 10: залишаться і сумний смайл, і QR-код, і вся інша інформація.



Новий варіант "екрану смерті" / Фото The Verge

Користувачам не доведеться навіть використовувати іншу абревіатуру замість BSOD, оскільки і blue, і black починаються з однакової літери.

Відомо, що в новій версії Windows, призначеної для попереднього перегляду, "екран смерті" зеленого кольору. Такий варіант Microsoft використовує в збірках для учасників програми Windows Insider з 2016 року.