Завдяки функції Modern Standby ноутбуки на базі Windows 10X будуть миттєво виходити із сплячого режиму. Запущені програми функціонуватимуть у фоновому режимі, навіть коли пристрій знаходиться у "сні".

Сьогодні ноутбукам потрібно кілька секунд для того, щоб вийти зі сплячого режим, у якому не оновлюються запущені додатки. Таким чином ви не отримаєте нових листів на пошту чи сповіщень про нові повідомлення. Для розв'язання цієї проблеми Microsoft запроваджує функцію Modern Standby, яка являє собою покращену версію стандартного сплячого режиму. Нова функція дозволить ноутбуку виходити зі сплячого режиму практично миттєво при відкритті верхньої кришки пристрою. Пізніше це також реалізують в стандартній версії Windows 10, пише windowslatest.

Цікаво Навушники AirPods Max із золота і крокодилячої шкіри продають за шаленою ціною

Що відомо

На ноутбуках з Windows 10X сплячий режим буде працювати подібно до того, як це відбувається в смартфонах. Якщо пристрій не використовується, запущені програми все одно не втрачають зв'язку з інтернетом і продовжують оновлюватися у фоні.

Згідно з наявними даними, цю функцію будуть підтримувати багато додатків з Microsoft Store, в тому числі Outlook, OneDrive та інші.

Одна з головних особливостей стандартного сплячого режиму полягає в тому, що при його використанні максимально знижується енергоспоживання, завдяки чому ноутбук може довше працювати автономно. Очікується, що у новому режимі Modern Standby витрати енергії також залишатимуться на низькому рівні.

Запуск Windows 10X очікується в другому кварталі наступного року.