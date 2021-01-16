Майже фінальна збірка Windows 10X опинилася в інтернеті. Це дає можливість випробувати нову систему, а також порівняти її з Chrome OS від Google. Очікується, що перша версія свіжої ОС буде націлена тільки на звичні одноекранні комп'ютери і вийде цієї весни.

Що відомо про Windows 10X

Вперше Windows 10X була представлена ​​ще у жовтні 2019 року у ролі операційної системи, призначеної в першу чергу для двоекранних пристроїв Microsoft Surface Neo, повідомляє 24 канал. Однак у зв'язку з тим, що випуск Surface Neo був відкладений на невизначений термін, Microsoft реалізувала у Windows 10X підтримку пристроїв з одним дисплеєм, та спрямувала її на середньобюджетні ноутбуки.

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У ході розробки ОС втратила підтримку Win32-додатків, що вивело її на один рівень з Chrome OS. Проте, у майбутньому Microsoft планує додати у Windows 10X підтримку Win32-додатків і забезпечити зручну роботу на двоекранних пристроях. Зараз же система працює виключно з UWP-додатками з Microsoft Store і Progressive Web Apps через браузер Edge.

Коли Windows 10X вийде офіційно

Поки достовірно невідомо, коли компанія планує представити Windows 10X, проте ходять чутки, що ОЕМ-виробники готуються показати малопотужні пристрої на базі нової ОС вже в найближчі місяці. Збірка Windows 10X, яка стала доступна у мережі, доступна за посиланням у записі Twitter, проте варто зважити, що вся відповідальність за її завантаження і використання, а також пов'язані з цим наслідки, лягає на користувача.