У 2015 році Microsoft представила смартфон Lumia 950 XL під управлінням операційної системи Windows 10 Mobile. Можливо, про нього всі давним-давно забули б, однак завдяки зусиллям сторонніх розробників саме йому пощастило стати першим мобільним ґаджетом, на якому запустили ОС Windows 10X.

Стараннями хакера Гюстава Монсі можна оцінити, як саме виглядає інтерфейс нової ОС від Microsoft на екрані мобільного пристрою. Примітно, що зробити це вдалося ще до виходу операційки на моделі Surface Duo, де вона буде доступна офіційно, на відміну від Lumia 950 XL.

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Як Windows 10X працює на Lumia 950 XL

Незважаючи на те що в 2020 році Lumia 950 XL виповниться вже шість років, Windows 10X працює на пристрої добре. За повідомленням Монсі, вона адекватно адаптується до розміру екрана і його співвідношення сторін. Втім, розробник заявив, що попереду ще чимало роботи з оптимізації прошивки, але головне, що її вдалося запустити до виходу релізу для Surface Duo.

tfw Lumia 950 XL gets WCOS (unofficially) but Duo doesn't https://t.co/SFNh7UPVVx — Albacore (@thebookisclosed) January 20, 2021

Очікується, що у перспективі Microsoft випустить Windows 10X для недорогих моделей ноутбуків, позиціонуючи операційну систему як альтернативу Google ChromeOS.