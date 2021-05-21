Microsoft відмовилася від нової операційної системи Windows 10X

Компанія Microsoft офіційно підтвердила, що передумала випускати Windows 10X. Спочатку передбачалося, що ОС вийде разом з комп'ютерами з двома екранами, на кшталт скасованого Microsoft Surface Neo. Ці плани будувалися до пандемії коронавіруса. Згодом планувалося випустити Windows 10X для звичайних ноутбуків, однак тепер її взагалі скасували.

Випуск нової операційної системи повністю скасований, а кращі напрацювання будуть інтегровані в Windows 10, тож користувачам актуальної операційки слід очікувати на чимало змін, окрім тих, які були анонсовані ще на початку року.

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Які функції з'являться у Windows 10

Деякі технології, розроблені для Windows 10X, вже вбудовуються у Windows 10:

контейнер для запуск додатків;

покращений голосовий набір;

вдосконалена сенсорна клавіатура для планшетів з Windows 10.

Microsoft заявляє, що продовжить інвестувати у технології, які спочатку створювалися як частина Windows 10X. Однак вкрай малоймовірно, що пристрої типу Surface Neo будуть представлені в доступному для огляду майбутньому.



Microsoft передумала випускати Windows 10X / Фото Microsoft

Для чого Microsoft розробляла Windows 10X

Нова операційна система повинна була з'явитися у 2021 році як сильний конкурент Google Chrome OS.

Це вже не перший раз, коли Microsoft намагається запустити полегшену версію своєї настільної операційної системи.

Першою стала Windows RT , випущена з оригінальним Surface у 2012 році.

, випущена з оригінальним Surface у 2012 році. У 2017 році вийшла Windows 10S.

Обидві операційні системи не отримали від користувачів схвальних відгуків, оскільки були істотно урізані у функціональності в порівнянні з повноцінними Windows 8 і 10 відповідно. Наприклад, Windows RT змушувала користувачів працювати в браузері Internet Explorer, не пропонуючи альтернатив.