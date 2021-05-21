Випуск нової операційної системи повністю скасований, а кращі напрацювання будуть інтегровані в Windows 10, тож користувачам актуальної операційки слід очікувати на чимало змін, окрім тих, які були анонсовані ще на початку року.

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Які функції з'являться у Windows 10

Деякі технології, розроблені для Windows 10X, вже вбудовуються у Windows 10:

контейнер для запуск додатків;

покращений голосовий набір;

вдосконалена сенсорна клавіатура для планшетів з Windows 10.

Microsoft заявляє, що продовжить інвестувати у технології, які спочатку створювалися як частина Windows 10X. Однак вкрай малоймовірно, що пристрої типу Surface Neo будуть представлені в доступному для огляду майбутньому.



Microsoft передумала випускати Windows 10X / Фото Microsoft

Для чого Microsoft розробляла Windows 10X

Нова операційна система повинна була з'явитися у 2021 році як сильний конкурент Google Chrome OS.

Це вже не перший раз, коли Microsoft намагається запустити полегшену версію своєї настільної операційної системи.

Першою стала Windows RT , випущена з оригінальним Surface у 2012 році.

, випущена з оригінальним Surface у 2012 році. У 2017 році вийшла Windows 10S.

Обидві операційні системи не отримали від користувачів схвальних відгуків, оскільки були істотно урізані у функціональності в порівнянні з повноцінними Windows 8 і 10 відповідно. Наприклад, Windows RT змушувала користувачів працювати в браузері Internet Explorer, не пропонуючи альтернатив.