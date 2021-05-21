Випуск нової операційної системи повністю скасований, а кращі напрацювання будуть інтегровані в Windows 10, тож користувачам актуальної операційки слід очікувати на чимало змін, окрім тих, які були анонсовані ще на початку року.
Цікаво Не спішіть оновлювати Windows 10: користувачі скаржаться на збої в роботі аудіосистем
Які функції з'являться у Windows 10
Деякі технології, розроблені для Windows 10X, вже вбудовуються у Windows 10:
- контейнер для запуск додатків;
- покращений голосовий набір;
- вдосконалена сенсорна клавіатура для планшетів з Windows 10.
Microsoft заявляє, що продовжить інвестувати у технології, які спочатку створювалися як частина Windows 10X. Однак вкрай малоймовірно, що пристрої типу Surface Neo будуть представлені в доступному для огляду майбутньому.
Microsoft передумала випускати Windows 10X / Фото Microsoft
Для чого Microsoft розробляла Windows 10X
Нова операційна система повинна була з'явитися у 2021 році як сильний конкурент Google Chrome OS.
Це вже не перший раз, коли Microsoft намагається запустити полегшену версію своєї настільної операційної системи.
- Першою стала Windows RT, випущена з оригінальним Surface у 2012 році.
- У 2017 році вийшла Windows 10S.
Обидві операційні системи не отримали від користувачів схвальних відгуків, оскільки були істотно урізані у функціональності в порівнянні з повноцінними Windows 8 і 10 відповідно. Наприклад, Windows RT змушувала користувачів працювати в браузері Internet Explorer, не пропонуючи альтернатив.