Досі не випущену офіційно Windows 10X вже встигли запустити на різних пристроях. Серед ґаджетів смартфон Microsoft Lumia 950XL, планшетах Surface Pro 6 і Pro 7, а також MacBook з чіпом M1. Тепер же з'явився новий інструмент, завдяки якому Windows 10X можна встановити практично на будь-який комп'ютер.

Джерело: 24 канал

Користувач Twitter під ніком Albacore, створив інструмент під назвою Device Image Generator, який спрощує встановлення Windows 10X на пристрої, що не підтримуються офіційно. Він може використовуватися для створення пакетів Full Flash Update (FFU).

Цікаво Windows 10X запустили на смартфоні Microsoft Lumia 950 XL

Як працює Device Image Generator

Універсального встановлювача для Windows 10X не існує, оскільки Microsoft планує поставляти нову ОС лише на готових пристроях. Однак це не означає, що її не можна встановити на інші системи. Одією з головних перешкод є відсутність драйверів для більшості обладнання. Однак Device Image Generator дозволяє адаптувати драйвери з Windows 10 і вбудувати їх в образ Windows 10X. Інструмент також створює набір пакетів конфігурації, необхідних для створення інсталяційного образу нової ОС.

Як виглядає Windows 10X, відео:

Варто відзначити, що Device Image Generator перебуває на стадії бета тестування, тому його стабільна робота не гарантується. Звичайно, навряд чи можна говорити про які-небудь гарантії при використанні на комп'ютерах які офіційно не підтримуються операційною системою.