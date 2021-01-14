Microsoft продовжує активну розробку операційної системи Windows 10X, яка орієнтована на ноутбуки, що випускаються в середній та бюджетній ціновій категорії. Завдяки інсайдерам стало відомо, як буде виглядати інтерфейс нового дітища Microsoft і анімація завантаження при ввімкненні пристрою.

Як виглядає Windows 10X

На відміну від класичних версій ОС, значки на панелі завдань, включаючи віртуальну кнопку меню "Пуск" в новій системі, судячи зі скріншоту, будуть розташовуватися по центру екрана. Інсайдери також опублікували демонстрацію процесу первинного налаштування ОС і анімацію завантаження, повідомляє 24 канал.

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Сам інтерфейс буде виконаний в мінімалістичній стилістиці, нагадуючи рішення для мобільних пристроїв. Очікується, що релізна збірка буде відправлена ​​виробникам ноутбуків вже в найближчі кілька тижнів.

Старт та перше налаштування Windows 10X, відео:

Setting up Windows 10X build 20279 pic.twitter.com/ysYrvAi8lJ — Albacore (@thebookisclosed) January 14, 2021

Дизайн Windows 10X, відео:

Що відомо про Windows 10X

Спочатку Windows 10X позиціонувалася як операційна система для мобільних пристроїв з двома дисплеями, але пізніше Microsoft додала в підтримку сегмент недорогих ноутбуків. Таким чином, на думку аналітиків, компанія планує нав'язати конкуренцію пристроям під управлінням Google Chrome OS на ринку портативних ПК.