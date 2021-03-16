Microsoft вдосконалює Windows 10: з системи приберуть непопулярні додатки

Windows 10 володіє великим набором попередньо встановлених додатків. Частина з них не потрібна більшості користувачів. Від них компанія Microsoft і вирішила позбутися в майбутніх оновленнях.

В останніх бета-версіях апдейту Windows 10 21h2, який повинен вийти для всіх користувачів ближче до кінця року, зникли такі програми, як 3D Viewer і Paint 3D. Також тестувальники недорахувались пов'язаної з ними папки в провіднику "Об'ємні об'єкти".

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Непотрібні додатки

Ці програми з'явилися у Windows 10 кілька років тому з "оновленням для творців контенту" Creators Update, і дозволяли створювати 3D-зображення та анімації.

Такий функціонал потрібен далеко не всім користувачам Windows 10, тому Microsoft видалить цей софт з майбутніх версій системи разом з Math Input Panel, яка потрібна для рукописного введення формул, що також потрібно далеко не всім людям.

Якщо ці програми вам все ж потрібні, їх можна буде безплатно завантажити з Microsoft Store. Також ці програми не видаляться автоматично при оновленні до Windows 10 21h2 з попередніх версій операційної системи – за бажанням їх можна буде видалити самостійно.

А що Cortana?

Схоже, компанія не збирається додавати опцію видалення для програми Cortana – зараз її можна лише вимкнути. В Україні фірмовий голосовий асистент компанії Microsoft не підтримується, тому можливість його вилучення з системи був би корисним.



В Україні голосовий асистент Cortana не працює / Скріншот 24 каналу