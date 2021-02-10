Microsoft тестує нову функцію для операційної системи Windows, яка дозволить бути в курсі того, які програми використовують камеру. Зараз ця функція тестується у внутрішніх збірках Windows 10Х, але пізніше може з'явитися і в Windows 10.

Після інтеграції згаданої функції на панелі завдань з'явиться новий значок у вигляді відеокамери. Навівши на нього курсор можна буде побачити, які саме програми використовують камеру.

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Деталі функції

Якщо таких додатків виявиться кілька, то на значку буде вказано їх кількість. Наприклад, якщо Microsoft Teams використовує камеру пристрою, то при наведенні курсору на значок камери користувач побачить відповідне повідомлення.



Windows 10 почне повідомляти користувачам, які програми використовують камеру / Фото Windowslatest

Нова функція покликана підвищити рівень конфіденційності й особливо буде популярною серед людей, які турбуються про те, що ті чи інші програми можуть стежити за ними. Але від заклеювання камери ноутбуків це навряд чи вбереже.

Оскільки зараз нововведення тестується у внутрішніх збірках Windows 10X, важко сказати, коли саме вона може стати загальнодоступною. Не виключено, що вона стане частиною великого оновлення Sun Valley, запуск якого повинен відбутися восени 2021 року. Очікується, що це оновлення принесе масштабні зміни користувальницького інтерфейсу.