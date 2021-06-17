ОС Windows 10 почала сприймати uTorrent як вірус: система примусово видаляє програму

Вбудований у Windows 10 антивірус Microsoft Defender почав сприймати торрент-клієнт uTorrent як шкідливе програмне забезпечення. Він самовільно видаляє додаток і перешкоджає його повторній установці.

Судячи з усього, Microsoft почала боротьбу з найпопулярнішим у світі торрент-клієнтом в оновленні Windows 10 May 2021 Update (21h1), поступове поширення якого триває й досі. Після його установки Захисник Windows автоматично видаляє uTorrent і блокує його повторну установку.

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Що відомо

Цікаво, що з якихось причин антивірусу Microsoft не подобається саме цей торрент-клієнт. Його аналоги безперешкодно встановлюються і працюють далі.

Офіційні представники Microsoft поки утримуються від коментарів.

uTorrent лідирує на ринку торрент-клієнтів. У березні 2021 року додаток був встановлений у 68,6 відсотка користувачів. Для порівняння, найближчий його конкурент BitTorrent — у 6,6 відсотка користувачів.

Рішення є