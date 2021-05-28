На сумісних пристроях завантаження KB5003214 можна здійснити через "Центр оновлень Windows". При необхідності можна скористатися автономними налаштуваннями, які Microsoft опублікувала в офіційному каталозі оновлень. Оскільки оновлення не є обов'язковим, воно не буде завантажуватися і встановлюватися автоматично.

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Що нового з'явилося у Windows 10

Що стосується нововведень, то найбільш помітним можна вважати появу віджета "Новини та інтереси" на панелі завдань. Досить навести курсор миші на відповідний значок на панелі завдань, щоб розгорнути віджет, контент для якого підбирається за допомогою служб Bing і MSN. За необхідності віджет можна приховати, клікнувши по ньому правою кнопкою миші і вибравши відповідний пункт контекстного меню.



Віджет "Новини та інтереси" на панелі завдань / Фото 24 канал

Віджет новин має п'ять рядків плиток. Стрічка новин не безкінечна і щоб побачити більше новин, потрібно натиснути "See more news".



Віджет дозволяє налаштувати показ новин за інтересами / Фото 24 канал

Варто зазначити, що віджет не підтримує української мови, що стосується і "Погоди", яка також відображається іноземною мовою.

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