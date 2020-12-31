Корпорація Microsoft працює над впровадженням нового інструменту командного рядка Windows 10 під назвою DiskUsage. За допомогою цієї функції користувачі зможуть дізнатися, що саме займає місце на диску.

Згідно з наявними даними, зараз функція DiskUsage розгортається в тестових збірках Windows 10, які доступні учасникам інсайдерської програми Microsoft. З її допомогою можна легко визначити, які папки займають багато місця на певному диску, всередині розділу або каталогу, пише windows latest.

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Що відомо

Повідомляється про можливість застосування фільтрів до певних типів файлів, завдяки чому результати сканування можна за бажанням деталізувати. За допомогою додаткових фільтрів можна легко визначити найбільші папки, а також пропускати в процесі сканування окремі файли в залежності від їх типу. Функція надає можливість сортування папок за розміром. Крім того, з її допомогою можна легко знайти і відсортувати файли, розмір яких більше або менше заданого бажаного значення.



Функція DiskUsage поки доступна у тестовій версії Windows 10 / Фото windows latest

Користувачам, які знайомі з принципом роботи командного рядка Windows, освоїти інструмент DiskUsage буде легко, впевнені у windows latest. Джерело говорить про те, що в даний час отримати доступ до згаданої функції можна тільки з командного рядка. Однак, імовірно, в майбутньому розробники додадуть можливість аналізу даних за допомогою окремої програми.

Коли функція DiskUsage може з'явитися в стабільних версіях Windows 10, поки невідомо.