У Windows 10 додали інструмент для аналізу вмісту накопичувачів
Корпорація Microsoft працює над впровадженням нового інструменту командного рядка Windows 10 під назвою DiskUsage. За допомогою цієї функції користувачі зможуть дізнатися, що саме займає місце на диску.
Згідно з наявними даними, зараз функція DiskUsage розгортається в тестових збірках Windows 10, які доступні учасникам інсайдерської програми Microsoft. З її допомогою можна легко визначити, які папки займають багато місця на певному диску, всередині розділу або каталогу, пише windows latest.
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Що відомо
Повідомляється про можливість застосування фільтрів до певних типів файлів, завдяки чому результати сканування можна за бажанням деталізувати. За допомогою додаткових фільтрів можна легко визначити найбільші папки, а також пропускати в процесі сканування окремі файли в залежності від їх типу. Функція надає можливість сортування папок за розміром. Крім того, з її допомогою можна легко знайти і відсортувати файли, розмір яких більше або менше заданого бажаного значення.
Функція DiskUsage поки доступна у тестовій версії Windows 10 / Фото windows latest
Користувачам, які знайомі з принципом роботи командного рядка Windows, освоїти інструмент DiskUsage буде легко, впевнені у windows latest. Джерело говорить про те, що в даний час отримати доступ до згаданої функції можна тільки з командного рядка. Однак, імовірно, в майбутньому розробники додадуть можливість аналізу даних за допомогою окремої програми.
Коли функція DiskUsage може з'явитися в стабільних версіях Windows 10, поки невідомо.
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