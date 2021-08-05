Windows 10 блокуватиме деякі ваші програми: компанія змінює політику

Компанія Microsoft вносить зміни у свій вбудований антивірус. Уже цього серпня він почне блокувати деякі програми, які розробник визначив як "небажані".

На своєму офіційному сайті компанія пояснила, що вважає небажаними додатками. Це таке програмного забезпечення, "яке може змусити ваш пристрій працювати повільно, відображати несподівані оголошення або в гіршому випадку встановлювати інше програмне забезпечення, яке може бути більш шкідливим або дратувати".

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Які додатки будуть заблоковані

Сама функція з'явилась у системі ще раніше, але її необхідно було вмикати вручну. Починаючи з серпня 2021 року, Microsoft увімкне її як стандартне налаштування за умовчанням.

До "заборонених" додатків відносяться, наприклад, популярні у користувачів торрент-клієнти uTorrent і QBitTorrent, софт для очищення системи CCleaner або утиліта для автоматичної установки драйверів DriverPack Solution.

Захисник Windows також блокуватиме:

різноманітні майнери криптовалюти,

софт для "прискорення ПК",

кейгени, які дозволяють зламувати софт, генеруючи ключі реєстрації.

Разом з тим компанія залишає за користувачем право відключити цю нову функцію. Для цього необхідно перейти в налаштуваннях системи до розділу "Оновлення та захист", обрати меню "Безпека у Windows", далі "Керування програмами та браузерами" і в розділі "Захист на основі репутації" натиснути на відповідні настройки.