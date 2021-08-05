На своєму офіційному сайті компанія пояснила, що вважає небажаними додатками. Це таке програмного забезпечення, "яке може змусити ваш пристрій працювати повільно, відображати несподівані оголошення або в гіршому випадку встановлювати інше програмне забезпечення, яке може бути більш шкідливим або дратувати".

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Які додатки будуть заблоковані

Сама функція з'явилась у системі ще раніше, але її необхідно було вмикати вручну. Починаючи з серпня 2021 року, Microsoft увімкне її як стандартне налаштування за умовчанням.

До "заборонених" додатків відносяться, наприклад, популярні у користувачів торрент-клієнти uTorrent і QBitTorrent, софт для очищення системи CCleaner або утиліта для автоматичної установки драйверів DriverPack Solution.

Захисник Windows також блокуватиме:

різноманітні майнери криптовалюти,

софт для "прискорення ПК",

кейгени, які дозволяють зламувати софт, генеруючи ключі реєстрації.

Разом з тим компанія залишає за користувачем право відключити цю нову функцію. Для цього необхідно перейти в налаштуваннях системи до розділу "Оновлення та захист", обрати меню "Безпека у Windows", далі "Керування програмами та браузерами" і в розділі "Захист на основі репутації" натиснути на відповідні настройки.

Нагадаємо, все почалося з повідомлень про те, що Microsoft стала блокувати uTorrent у середині червня. Microsoft Defender визначав програму як шкідливе програмне забезпечення і самостійно її видаляв, забороняючи повторну установку.