Куди зник Winamp

Розвиток Winamp припинився у 2007 році з випуском версії 5.5. До цього він був одним із найпопулярніших інструментів для відтворення локальних аудіофайлів, який міг похвалитися широкою різноманітністю обкладинок на будь-який смак та анімованими візуальними ефектами.

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У жовтні 2018 року, після того, як Winamp 5.8 злили у мережу, розробники програвача вирішили опублікувати версію, що просочилася, на сайті Winamp.com, щоб усі охочі могли піддатися ностальгії. Хоча Radionomy, власник Winamp, заявила, що має великі плани на плеєр, відтоді компанія не випустила жодної версії програвача.



Різноманіття оболонок (скінів) Winamp / Фото Winamp Skin Museum

Повернення легенди

Цього тижня сайт Winamp.com отримав оновлення дизайну, а сам медіаплеєр отримав новий логотип. Крім того, усі охочі можуть відвідати ресурс Winamp.com та підписатися на участь у бета-тестуванні нового Winamp. Оновлений плеєр має вийти найближчим часом.

Поки невідомо, яка версія програвача буде доступною для тестування. Також невідомо, які зміни отримає Winamp і наскільки він необхідний у сучасних реаліях.