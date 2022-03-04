Мовиться про статтю, присвячену війні, яку Росія розв'язала в Україні. 27 лютого було проведено "експертизу" матеріалу, за результатом якої було встановлено, що він містить "неправдиві повідомлення про акти тероризму або іншу недостовірну суспільно значиму інформацію, що розповсюджується під виглядом достовірних повідомлень.

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"Роскомнагляд" зажадав узгодити статтю згідно з вимогами Генпрокуратури Росії, в іншому випадку даний матеріал, а значить, і всю "Вікіпедії" заблокують.

Реакція організації Wikimedia

У Wikimedia заявили, що над цією статтею працюють сотні людей, і ще більше відслідковує її зміни. За версією організації, це є запорукою точності і достовірності інформації.

Залишаються лише ті твердження, які відповідають жорстким вимогам щодо достовірності та нейтральності викладу,

– наголосила організація.

Крім того, в даний матеріал вносяться понад 800 правок на день, тому з 27 лютого стаття дуже змінилася, і у зв'язку з тим, що "претензії дуже розпливчасті", оцінити їхню актуальність практично неможливо.

В електронному листі ресурсу The Verge організація Wikimedia використовувала жорсткішу риторику.

Як завжди, "Вікіпедія" є важливим джерелом надійної, фактичної інформації в цій кризі. Визнаючи цю важливу роль, ми не відступимо перед спробами цензури і залякування членів нашого руху,

– мовиться у заяві.

У 2015 році "Вікіпедія" ненадовго блокувалася в Росії. Тоді претензії Роскомнагляду стосувалися інформації щодо способів виготовлення наркотичної речовини.

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