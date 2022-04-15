Спільноти WhatsApp можуть стати викликом для інших месенджерів, таких як Telegram. Структура новинки подібна до спільнот у Facebook, а всі функції отримають наскрізне шифрування.

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Я очікую, що це буде важлива еволюція для WhatsApp та онлайн-спілкування загалом,

– заявив Марк Цукерберг.

Спільноти у месенджері також дозволять організаціям, клубам або школам створювати групи для своїх членів, щоб ділитися новинами та оновленнями. Групи підтримують можливість створення підгруп – вони потрібні, наприклад, окремих учасників певного проєкту організації.

Функції та особливості груп WhatsApp

У спільнотах користувачі також зможуть бачити номери телефонів тих, хто бере участь у підгрупах разом з ними, або коли вони спілкуються один з одним.

WhatsApp заявляє, що не дозволить користувачам шукати чи виявляти спільноти. Щоб приєднатися до групи, користувач має бути запрошений до неї .

. Для початку роботи зі спільнотою адміністратори зможуть пов'язати вже існуючий груповий чат із новою функцією або створити нову групу з нуля. Що важливо, лише адміністратори матимуть право ділитися повідомленнями з усіма членами спільноти.

Учасники зможуть спілкуватися лише у невеликих групах, створених чи схвалених адміністраторами. Співтовариства зможуть проводити голосові дзвінки, у яких можуть брати участь до 32 осіб.



Функції груп WhatsApp / Фото WhatsApp

Крім того, повідомлення в спільнотах, які вже були надіслані, можна буде пересилати лише в одну групу за раз, а не в п'ять, як зараз. Адміністратори зможуть видаляти помилкові або проблемні повідомлення та медіа з чату кожного користувача. Вони також можуть обмінюватися файлами розміром до 2 ГБ.