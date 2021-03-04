У WhatsApp з'явиться функція самознищення зображень, але її вже назвали марною

Розробники месенджера WhatsApp готують до релізу функцію самознищення зображень, покликану підвищити безпеку і конфіденційність користувачів платформи. Однак на тематичних форумах її вже встигли прозвати "черговим марним нововведенням".

На нову функцію звернув увагу тематичний ресурс WABetaInfo, який опублікував кілька скріншотів з її використанням. Мова йде про фотографії та зображення, які зникають автоматично. Їх можна буде відправляти в версіях месенджера для Android і iOS.

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Мінуси нової функції

Функція додасть новий перемикач поруч із текстовим полем у вікні попереднього перегляду зображення. Якщо натиснути на нього, з’явиться повідомлення: "Це медіа зникне, коли ви залишите чат". Ті, хто отримає самознищуване зображення, також побачать сповіщення з тим самим повідомленням.

Вказується, що такі фото не можна експортувати або скопіювати з чату. Однак про неможливість зробити скріншот екрану до зникнення надісланого контенту нічого не сказано. Це ставить під сумнів корисність функції.

Ресурс XDA Developers назвав нову розробку WhatsApp "такою ж марною, як і повідомлення, що зникають", які з'явилися в месенджері в листопаді минулого року. Вони дозволяють користувачам месенджера відправляти в чатах повідомлення, які будуть автоматично віддалятися через сім днів. Активувати функцію можна як для індивідуальних, так і для групових чатів. Месенджер ніяк не перешкоджає створенню скріншотів чату і навіть не попереджає про такі спроби відправника. На думку XDA Developers, це робить функцію повністю марною.

Мені здається, що WhatsApp додає ці функції лише для того, щоб дати користувачам помилкове відчуття конфіденційності та зупинити їх перехід до інших месенджерів, які не тільки пропонують такі функції, але також мають заходи безпеки, щоб не дозволити одержувачам зберігати вміст повідомлень, що зникають, і робити знімки екрана таких же зображень,

– пише журналіст видання XDA-Developers Праноб Мехротра.