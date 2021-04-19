Ці правила мали запровадити ще у січні. Однак, тоді це викликало сильне обурення у користувачів, тож нововведення вирішили відкласти.

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Чого чекати користувачам

Нова дата – 15 травня. Тож в компанії WhatsApp офіційно зробили останнє попередження для користувачів.

Якщо ви не приймете оновлені умови до 15 травня, WhatsApp не видалить ваш обліковий запис. Однак поки ми не отримаємо вашої згоди, ви не зможете користуватися всіма функціями додатка,

– заявили в компанії.

При цьому там додали, що протягом деякого часу після цієї дати користувачі все ж матимуть змогу отримувати дзвінки й сповіщення, але не зможуть читати чи писати повідомлення.

Оновлена політика конфіденційності означає розширення інструментів обміну бізнес-повідомленнями та додавання нових функцій покупок.

При цьому експерти побоюються, що нова політика може призвести до того, що взаємодія з компаніями через WhatsApp впливатиме на рекламу, яка показується користувачам на Facebook.