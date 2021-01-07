Користувачі популярного месенджера WhatsApp почали отримувати повідомлення про зміни, які були внесені в Умови надання послуг і Політику конфіденційності сервісу. Нові правила, відповідно до яких WhatsApp буде обмінюватися даними з Facebook, набудуть чинності 8 лютого 2021 року.

До цієї дати всі користувачі, які хочуть продовжити використовувати сервіс, повинні погодитися з новими умовами. Саме така вимога вказана у повідомленні WhatsApp про зміну умов надання послуг.

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Що зміниться

В основі оновленних умов використання WhatsApp знаходяться зміни, про які було оголошено ще в середині минулого року. Однак раніше можна було скористатися опцією "не надавати Facebook інформацію про ваш обліковий запис WhatsApp". Тепер же такої можливості немає і користувачам доведеться прийняти нові Загальні положення та умови і Політику конфіденційності, щоб продовжити використання мессенджера.

Чим WhatsApp буде ділитися з Facebook

Що стосується інформації, якою WhatsApp буде обмінюватися з Facebook, то вона досить різноманітна.

Інформація, яку ми передаємо іншим компаніям Facebook, містить реєстраційні дані, пов'язані з вашим обліковим записом (наприклад, номер телефону), дані про транзакції, пов'язані з послугами дані, в тому числі щодо взаємодії користувачів (включаючи компанії) при використанні наших сервісів, інформацію про мобільні пристрої користувачів, IP-адреси та інше,

– мовиться у повідомленні WhatsApp.

Також наголошується, що сервіс може збирати іншу інформацію, зазначену в оновленій політиці конфіденційності.

Що Facebook робитиме з даними користувачів

В оновленій Політиці конфіденційності також зазначено, як саме можуть використовуватися одержувані від WhatsApp дані компаніями, які входять до складу Facebook. Вони можуть використовуватися для поліпшення інфраструктури та систем доставки, аналізу того, як використовуються сервіси компанії, сприяння в забезпеченні безпеки і цілісності продуктів Facebook та іншн.

Нові зміни відповідають масштабній меті Facebook щодо забезпечення більш узгодженої взаємодії з користувачами в усіх сервісах компанії. І хоча ці зміни допоможуть у наданні більш якісних послуг, вони також можуть стати джерелом низки проблем, пов'язаних з конфіденційністю даних, які збирає компанія.