Як працює функція Call Links

Вже з назви випливає, що функція дозволяє користувачам WhatsApp створювати групові дзвінки, з відео або без нього, доступні лише за простим посиланням. У таких дзвінках можуть брати участь до 32 осіб одночасно, а саме посилання дійсне протягом 90 днів.

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Звичайно, всі запрошені повинні мати обліковий запис у WhatsApp, і наразі ця функція підтримується лише на мобільних телефонах. Якщо ви відкриєте посилання на виклик у веб-додатку WhatsApp для настільних комп'ютерів, він поінформує вас про обмеження і надасть вам кілька варіантів приєднатися до групового дзвінка за допомогою телефону, наприклад, інше посилання та QR-код.

Хоча це може здатися зайвим, оскільки якщо ви можете відкрити посилання у веб-додатку, то ви вже повинні мати доступ до нього на своєму телефоні, наявність простого способу генерувати QR-коди для дзвінків, які можуть мати "термін придатності" 3 місяці, звучить як приємна прихована функція.

Як випробувати функцію

Оновлення відбуватиметься поступово. Ті, хто зацікавлений у випробуванні Call Links, можуть перевірити, чи доступна вона їм, виконавши ці прості кроки:

Відкрийте WhatsApp на своєму смартфоні;

Перейдіть на крайню праву вкладку під назвою "Дзвінки";

Вгорі ви побачите опцію "Створити посилання на дзвінок".

І це все, що потрібно, щоб розпочати груповий дзвінок у WhatsApp. Хоча це значне поліпшення для людей, які прагнуть швидких варіантів налаштування, процес трохи складніший, ніж у конкурентів.

Конкуренти

Zoom і Google Meet спадають на думку майже відразу. Обидва сервіси забезпечують відеодзвінки для до 100 учасників без будь-яких додаткових платежів. Ви також можете отримати доступ до додаткових опцій за окрему плату. Дзвінки Zoom можуть охоплювати до 300 учасників, тоді як Google пропонує такі функції, як пряма трансляція на YouTube.

Обидва сервіси дозволяють приєднатися до дзвінка без облікового запису, що робить їх трохи доступнішими. У Google навіть є додаткова перевага: більшість людей вже мають облікові записи, оскільки без них ви не зможете максимально ефективно використовувати пристрій Android.

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Ви навіть можете використовувати свій обліковий запис Google для входу в Zoom. У той час як WhatsApp все ще вимагає ваш номер телефону, це означає, що єдиний бар'єр, який насправді знімає Call Links, – це наявність номера іншої людини у вашому списку контактів. Однак ні Zoom, ні Google Meet не є месенджерами, на відміну від WhatsApp.

Хоча сервіс WhatsApp є повністю безкоштовним, він не має жодних додаткових функцій, окрім голосових дзвінків. Але і місія у них інша: дозволити людям спілкуватися вільно, без бар'єрів. І Call Links повністю відповідає цьому критерію.