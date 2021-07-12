Популярний додаток для обміну повідомленнями WhatsApp ще взимку 2021 року намагався нав'язати близько двом мільярдам користувачів прийняти нові умови, які дозволять йому ділитися додатковою інформацією з його материнською компанією Facebook, щоб розвивати рекламу та електронну комерцію. Facebook прагне монетизувати WhatsApp, дозволяючи підприємствам зв'язуватися зі своїми клієнтами через платформу та навіть продавати їм продукти безпосередньо використовуючи сервіс. Це викликало шквал незадоволення користувачів, адже WhatsApp загрожує відключити від сервісу тих абонентів, які не приймуть нові умови.

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Оновлення дозволить додатково обмінюватися інформацією між WhatsApp та Facebook, а також з іншими його додатками, такими як Instagram та Messenger. Під категорію "інформації, яка обмінюється" підпадають дані контактів та профілю, але не зміст повідомлень, які залишаються зашифрованими.

Регулятори та активісти, що виступають за конфіденційність, засудили цей крок. До них доєдналися владні органи деяких країн, в тому числі Німеччини, члена ЄС, яка втрутилися й наклала тимчасові заборони.

Європейська організація споживачів звинуватила Facebook у тиску на користувачів, щоб вони погодилися прийняти нові умови конфіденційності. В організації споживачів відмічають, що WhatsApp "бомбардує" користувачів нав'язливими повідомленнями з вимогою прийняти ці умови.

Якщо вони цього не зроблять, то їм погрожують тим, що поступово закриють доступ до месенджера: спочатку відімкнуть можливість проглядати список чатів, хоча залишиться можливість відповідати на вхідні телефонні та відеодзвінки. Через кілька тижнів обмеженої функціональності користувачі не зможуть отримувати вхідні дзвінки або повідомлення, а WhatsApp перестане відправляти повідомлення та дзвінки на телефон. Щоб запобігти цьому у WhatsApp пропонують прийняти нові "правила гри".