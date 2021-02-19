WhatsApp все ж впровадить нову політику конфіденційності без змін, попри негативну реакцію

WhatsApp не збирається відступати і планує впровадити нову політику конфіденційності без внесення у неї змін, хоча в такому вигляді вона викликала масову негативну реакцію користувачів. Компанія заявила, що повідомить користувачів про оновлення "у найближчі тижні" і дасть додаткову інформацію про зміни, перш ніж вимагати згоди з новими умовами.

У найближчі тижні в додатку з'явиться банер з інформацією для користувачів, де буде детально описано оновлення. Таким чином компанія хоче "спробувати вирішити побоювання, які виникають."

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Позиція розробника

Зрештою, ми почнемо нагадувати людям про необхідність переглянути та прийняти ці оновлення, щоб продовжувати користуватися WhatsApp,

– кажуть у компанії.

Нові правила щодо конфіденційності користувачів залишилися тими ж, що і в січні. Їх впровадження було відкладено через негативну реакцію і масові переходи користувачів на продукти конкурентів. Представник WhatsApp підтвердив, що у підсумку, починаючи з 15 травня користувачі будуть зобов'язані погодитися з новими умовами, коли нова політика набере чинності.

Оновлена політика конфіденційності означає розширення інструментів обміну бізнес-повідомленнями та додавання в додаток нових функцій покупок. У нових правилах більш детально деталізується роль Facebook, як сервісу сфери комерції, у забезпеченні цих взаємодій. Як зазначали світові ЗМІ, нова політика може призвести до того, що взаємодія з компаніями через WhatsApp впливатиме на рекламу, яка показується користувачам на Facebook.

Багато хто тлумачив оновлення як бажання Facebook отримувати особисті дані користувачів WhatsApp без можливості відмови. Але насправді Facebook вже давно мала можливість збирати досить багато інформації щодо того, що люди роблять в WhatsApp.