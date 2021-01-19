На тлі "непорозуміння" про передачу даних у Facebook месенджер WhatsApp оголосив про тримісячну відстрочку вступу в силу нової політики конфіденційності. Вона повинна була запрацювати з 8 лютого 2021 року.

Представники месенджера відзначили, що причиною стала "плутанина", яка виникла щодо обміну даних з Facebook. Відповідне оголошення з'явилось на офіційному сайті.

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Що кажуть у компанії

Спочатку нова політика конфіденційності повинна була набрати чинності у лютому 2021 року, але тепер запрацює лише з 20 травня.

Ми чули від багатьох людей, що навколо нашого майбутнього оновлення виникло дуже багато плутанини. Велика кількість дезінформації викликала занепокоєння і тепер ми хочемо допомогти всім краще зрозуміти наші принципи та факти,

– коментують в оголошенні WhatsApp.

Незадовго до оновлення месенджер почав надсилати користувачам повідомлення з ультиматумом — вони могли або погодитися з новою політикою, або втратити доступ до облікового запису по закінченню терміну.

У соцмережах і ЗМІ також поширилась інформація, що після 8 лютого WhatsApp почне передавати дані користувачів у Facebook. Насправді ж, як пишуть ЗМІ, месенджер передає інформацію материнській компанії ще з 2016 року.

На тлі цих подій багато хто почав переходити на інші сервіси. Так, месенджер Signal вийшов в топ безкоштовних додатків в США та інших країнах, і отримав 4200 відсотків приросту завантажень за тиждень. 15 січня додаток навіть "упав" через наплив нових реєстрацій. У компанії відзначили, що кожен день додавали нові сервери, але навантаження перевищило всі очікування. Деякі почали йти в Telegram – месенджер теж зафіксував аномальний приріст користувачів.

Як уже зазначалося, нова політика конфіденційності не впливає на передачу даних користувачів WhatsApp у Facebook, адже месенджер ще з 2016 року передавав номери телефонів, імена, фото профілю та інші дані. Зміни є лише формальністю, необхідною для юридичних тонкощів роботи підприємців з WhatsApp, пояснили представники месенджера.