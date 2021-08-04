WhatsApp вбудує рекламу прямо у чати: формуватись вона буде з ваших же повідомлень

Основним джерелом доходів Facebook є реклама. Тому компанія зацікавлена в її розміщенні у всіх своїх продуктах. Зараз вона не може аналізувати вміст чатів, оскільки ключі шифрування знаходяться лише у користувачів. Тому соцмережа починає роботу над новим типом шифрування – гомоморфним – яке дозволить і аналізувати вміст, підібравши під нього рекламу, і разом з тим не порушити приватність.

Принаймні так заявляє сама компанія. Як усе буде насправді, покаже час і витоки інформації, які супроводжують Facebook протягом усього існування компанії.

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Як це працюватиме

Facebook не може порушувати загальноприйняті норми приватності. Якщо соцмережа піде на це, її репутацію буде втрачено у численних позовах від користувачів. Тому поточна технологія наскрізного шифрування, яка не дозволяє аналізувати чати і голосові повідомлення та виклики, не підходить компанії, яка би хотіла пропонувати користувачам рекламу на основі їхнього листування в особистих чатах.

Нове гомоморфне шифрування вирішує цю проблему. І Facebook уже працює над ним.

– це хмарна система, яка зможе аналізувати зашифровані дані без потреби у їх розшифровуванні. Це дозволить використовувати дані користувачів для своєї вигоди, не порушуючи при цьому правил конфіденційності.

За словами розробників нейромережі будуть аналізувати дані, не бачачи їх вміст і не вимагаючи ключа шифрування.

Сама технологія не нова. Вперше її випробували у далекому 2009 році. Проте тоді вона вимагала занадто великих потужностей і від неї відмовились. Тепер же технологічний прогрес змінив правила гри і Facebook знову звернула увагу на цей тип шифрування.

Хай там як, можна з великою імовірністю стверджувати, що рано чи пізно технологія буде впроваджена Facebook не лише у месенджер WhatsApp, а й у інші її продукти, наприклад Instagram. Пізніше, можливо, її слідами підуть й інші компанії.