Месенджер WhatsApp створив додаткову сторінку у розділі FAQ, де пояснює, як працюють нові правила конфіденційності користувачів і які дані передаються Facebook. Команда месенджера зробила це у відповідь на критику громадськості після оголошення про нову політику та правила надання сервісів.

У WhatsApp запевняють, що ні команда самої платформи, ні Facebook не можуть переглядати листування користувачів або прослуховувати їх дзвінки.

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Що кажуть у Whats App

У заяві компанії зазначено, що месенджер не зберігає журнали дзвінків і повідомлень, що не передає Facebook контакти людей і дані про їх місцезнаходження, при цьому вміст чатів є тільки їх учасникам. Крім того, WhatsApp зазначає, що для поліпшення конфіденційності люди можуть використовувати режим зникаючих повідомлень або завантажити свої дані.

У компанії стверджують, що зміни у політиці ніяк не впливають на конфіденційність користувачів. За словами представників WhatsApp, оновлення в правилах включає зміни, що стосуються обміну повідомленнями з компаніями у WhatsApp, а також містить прозору інформацію про те, як месенджер збирає і використовує дані.

Раніше про це на своїй сторінці у Twitter заявив глава месенджера Уїлл Кеткарт. Він опублікував тред з 10 повідомлень, у якому розповів, що спостерігав за дискусіями про безпеку даних у WhatsApp. Кеткарт запевнив, що WhatsApp і Facebook не можуть бачити особисті листування користувачів завдяки наскрізному шифруванню, яке компанія вважає головним захистом конфіденційності. За його словами, зміни в політиці пов'язані зі спробою зробити роботу месенджера більш прозорою.

I've been watching a bunch of discussion this week about the privacy policy update we’re in the process of making @WhatsApp and wanted to share some thoughts.



Thread — Will Cathcart (@wcathcart) January 8, 2021

Чому люди переходять з WhatsApp в інші месенджери

На початку січня WhatsApp попередила користувачів, що до 8 лютого вони повинні погодитися на те, щоб Facebook і її дочірні компанії збиратимуть дані з месенджера, у тому числі номери телефонів. В іншому випадку доступ до месенджер буде закритий. Компанія відзначила, що це не стосується користувачів з Євросоюзу і Великобританії, де діє жорстке законодавство щодо збору даних користувача.

Зміни у політиці конфіденційності WhatsApp викликали масовий відтік користувачів на інші платформи. У період з 6 по 10 січня месенджер Signal завантажили 7,5 мільйона разів, що на 4200% більше, ніж тижнем раніше. Це сталося після того, як Ілон Маск порадив перейти на нього на своїй сторінці у Twitter. У той же час засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що в перший тиждень року кількість користувачів месенджера перевалила за 500 мільйонів осіб в місяць.