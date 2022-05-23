WhatsApp перестане працювати на старих iPhone, включаючи iPhone 5: коли це станеться

Вже через кілька місяців месенджер WhatsApp припинить працювати на деяких старих смартфонах iPhone, які працюють під управлінням операційних систем iOS 10 та iOS 11.

Згідно з опублікованим скріншотом WABetaInfo, підтримка пристроїв з версіями iOS 10 та iOS 11 буде припинено з 24 жовтня поточного року. На користь цього припущення свідчить також той факт, що в розділі питань, що часто ставляться на сайті WhatsApp як мінімально необхідних характеристик вказана версія операційної системи iOS 12.

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Для таких моделей, як iPhone 5 і iPhone 5C, версія iOS 12 недоступна для встановлення, тому восени 2022 вони перестануть отримувати оновлення для WhatsApp. Втім, навряд чи так багато людей використовує той самий iPhone 5, що вийшов у 2012 році.



WhatsApp перестане працювати на iOS 10 та iOS 11 / Скриншот WABetaInfo

Чому WhatsApp перестає працювати на старих смартфонах

Як зазначив WABetaInfo, відмова від підтримки версій iOS, що втратили актуальність, необхідна для реалізацій підтримки нових функцій, що з'явилися в WhatsApp. З оновленням до останньої версії iOS користувач також отримує доступ до останніх виправлень в операційній системі, що стосуються безпеки, тому завжди рекомендується оновлювати iOS після виходу нової версії.

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Нова функція WhatsApp

WhatsApp розширить можливість використання реакції-емодзі на платформі. "Швидкі реакції" для статусів з'являться вже у майбутньому оновленні. Аналогічна функція використовується в Instagram для швидкого реагування на Stories.

Робота над WhatsApp триває

Відомо, що зараз команда працює і над іншими важливими вдосконаленнями: