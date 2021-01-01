Популярний месенджер WhatsApp припиняє роботу на низці застарілих моделей смартфонів. Все через нове оновлення додатку, після якого мілйьони смартфонів на Android та iOS перестануть підтримуватися.

Де перестане працювати WhatsApp

Месенджер WhatsApp перестане функціонувати на смартфонах з Android не нижче версії 4.0.3. Що ж до пристроїв на iOS то користуватися додатком не зможуть всі на чиїх iPhone встановлена старша версія ніж iOS 9, повідомляє TechRadar.

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У першу чергу попередження стосується власників iPhone 4 і більш ранніх моделей. Користувачам iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 і iPhone 6S необхідно оновити своє програмне забезпечення до iOS 9, щоб отримати доступ до месенджера після 1 січня.

Загалом зміни не торкнуться більшості із двох мільярдів користувачів WhatsApp по всьому світу, проте декільком мільйонам користувачів все ж доведеться змінити телефон заради користування WhatsApp.

Як не втратити дані

Якщо оновити свій пристрій наразі можливості не має, але ви не хочете втратити дані своїх листувань – радимо зробити їх резервні копії. Для цього слід відкрити потрібний чат і натиснути "Інформація про групу", після цього варто вибрати "Експортувати чат" – далі з'явиться можливість завантажити чат без мультимедіа.