WhatsApp отримає важливу функцію приватності, на яку всі давно чекали

Месенджер WhatsApp вже скоро отримає ще одну корисну функцію. Користувачі отримають можливість обмежити доступ до статусу "Останнє відвідування". В останній версії програми для розробників знайшли інформацію про цю функцію.

Остання бета-версія WhatsApp доступна для iOS і містить опцію, яка дозволить користувачеві заборонити певним контактам бачити їхній статус "Останнє відвідування". Статус "Останнє відвідування" надає інформацію, яка дає змогу припустити, чи було переглянуто одержувачем повідомлення.

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Як це буде корисним

Наразі цю функцію можна повністю вимкнути. Нова опція дозволить користувачам вибирати певні контакти, які не бачитимуть ваш статус "Останнє відвідування". Водночас ви також не зможете бачити інформацію про останні відвідування осіб у вашому списку винятків.



"Останнє відвідування" можна буде приховати / Скриншот technicalripon

Також бета-версія містить інші зміни конфіденційності, зокрема нові елементи керування, які стосуються фотографій профілю та розділу "Про себе".

Месенджер WhatsApp пропонує чотири рівні приватності відповідно до категорії:

"Всі",

"Мої контакти",

"Ніхто",

"Мої контакти, крім".

Таким чином, можна приховати всі особисті дані для окремих людей, щоб вони, як і всі незнайомі люди, не могли дізнатися інформацію про прочитання їх повідомлення або отримати дані про останню активність. Подібним чином можна обмежити в інформації хоч кілька сотень людей з адресної книги, всі з яких утратять доступ до особистих приватних відомостей.

Бета-тестування нового оновлення WhatsApp вже почалося як на Android, так і на iOS. Робоча версія цієї функції може бути доступна в найкоротший термін.