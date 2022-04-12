WhatsApp отримає нові інструменти: розробники вже проводять тестування

Розробники WhatsApp працюють над абсолютно новою функцією, яка може бути випущена найближчим часом. Остання бета-версія iOS вже отримала функції малювання.

Бета-версія для iOS під номером 22.8.0.73 доступна лише в деяких регіонах. Додаток WhatsApp вже пропонує інструменти для малювання, але свіже оновлення розширить цей набір.

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Що змінилося

Новий набір інструментів для малювання надасть змогу користувачам малювати на зображеннях або редагувати їх за допомогою нотаток.

Раніше користувачі мали доступ лише до одного олівця для малювання. Нові скріншоти, якими поділився WaBetaInfo, показують три нові значки для олівця, а також новий інструмент розмиття.



Нові можливості для малювання у WhatsApp / Фото WaBetaInfo

WhatsApp регулярно тестує нові функції, які зрештою з'являються у фінальних збірках через кілька тижнів. Хоча іноді від цих функцій відмовляються під час тестування.