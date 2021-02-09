Популярний месенджер WhatsApp продовжує регулярно отримувати нові функції, спрямовані на те, щоб зробити процес взаємодії з сервісом більш комфортним. Цього разу мовиться про функцію, що дає змогу відключити звук у відео перед його відправкою.

Розробники вже почали розгортання згаданої функції для користувачів бета-версій месенджера WhatsApp на пристроях, що працюють під управлінням Android і iOS.

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Як працює нова функція WhatsApp

Для відключення звуку у відео, яке користувач хоче переслати, достатньо активувати відповідну опцію в меню налаштувань перед відправкою. Одержувач такого відео при відтворенні побачить ролик без звуку, але, у разі потреби зможе увімкнути звук самостійно.

Незабаром можливість відключення звуку у відео що надсилаються з'явиться у всіх користувачів бета-версій WhatsApp. Очевидно, що до масштабного поширення функції пройде якийсь час, протягом якого даний інструмент буде протестований на обмеженій кількості користувачів сервісу.

Ще кілька нових функцій WhatsApp

Джерело: 24 канал

Варто також відзначити, що незабаром розробники WhatsApp запустять інші цікаві функції, про які було згадано ще раніше.

Незабаром у WhatsApp з'являться:

підтримка біометричної аутентифікації;

один обліковий запис WhatsApp з декількох пристроїв.

Обидві функції розробляються досить давно, але про терміни їх запуску поки відомо не так багато.