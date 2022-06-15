WhatsApp отримає довгоочікувану функцію: користувачі зрадіють

У популярному месенджері WhatsApp нарешті з'явиться можливість перенести чати з Android на iPhone. Про запровадження нової можливості розповів глава Meta Марк Цукерберг, а журналісти WABetaInfo знайшли опис функції.

Одразу варто заначити, що користувачі вже давно чекали на цю функцію. Раніше можливості перенести історії спілкування між платформами не було, що створювало низку незручностей при "переїзді" з Android на iPhone.

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Де працюватиме перенесення чатів

Щоб здійснити перенесення, користувачеві знадобиться пристрої з операційними системами не нижче за Android 5 і iOS 15.5.

Ми додали в WhatsApp можливість безпечного перенесення історії чатів, фото та відео між iPhone та Android. Це найпопулярніша функція,

– заявив Цукерберг.

Цікаво, що користувачі не мали змоги офіційно переносити історію повідомлень між платформами з моменту створення WhatsApp у 2009 році. Ситуація змінилася лише у 2021 році, коли у сервісі з'явилася функція перенесення історії повідомлень з iPhone на Android. При цьому зворотне перенесення залишалося неможливим. Тепер і ця можливість стане доступною.

WhatsApp перестане працювати на старих iPhone

Вже через кілька місяців месенджер WhatsApp припинить працювати на деяких старих смартфонах iPhone. Підтримку пристроїв з версіями iOS 10 та iOS 11 буде припинено з 24 жовтня поточного року. На користь цього припущення свідчить також той факт, що в розділі питань, що часто ставляться на сайті WhatsApp як мінімально необхідних характеристик вказана версія операційної системи iOS 12.

Для таких моделей, як iPhone 5 і iPhone 5C, версія iOS 12 недоступна для встановлення, тому восени 2022 вони перестануть отримувати оновлення для WhatsApp.

Інші нові функції WhatsApp

WhatsApp розширить можливість використання реакції-емодзі на платформі. "Швидкі реакції" для статусів з'являться вже у майбутньому оновленні. Аналогічна функція використовується в Instagram для швидкого реагування на Stories.

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Робота над WhatsApp триває

Відомо, що зараз команда працює і над іншими важливими вдосконаленнями: