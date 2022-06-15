Одразу варто заначити, що користувачі вже давно чекали на цю функцію. Раніше можливості перенести історії спілкування між платформами не було, що створювало низку незручностей при "переїзді" з Android на iPhone.

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Де працюватиме перенесення чатів

Щоб здійснити перенесення, користувачеві знадобиться пристрої з операційними системами не нижче за Android 5 і iOS 15.5.

Ми додали в WhatsApp можливість безпечного перенесення історії чатів, фото та відео між iPhone та Android. Це найпопулярніша функція,

– заявив Цукерберг.

Цікаво, що користувачі не мали змоги офіційно переносити історію повідомлень між платформами з моменту створення WhatsApp у 2009 році. Ситуація змінилася лише у 2021 році, коли у сервісі з'явилася функція перенесення історії повідомлень з iPhone на Android. При цьому зворотне перенесення залишалося неможливим. Тепер і ця можливість стане доступною.

WhatsApp перестане працювати на старих iPhone

Вже через кілька місяців месенджер WhatsApp припинить працювати на деяких старих смартфонах iPhone. Підтримку пристроїв з версіями iOS 10 та iOS 11 буде припинено з 24 жовтня поточного року. На користь цього припущення свідчить також той факт, що в розділі питань, що часто ставляться на сайті WhatsApp як мінімально необхідних характеристик вказана версія операційної системи iOS 12.

Для таких моделей, як iPhone 5 і iPhone 5C, версія iOS 12 недоступна для встановлення, тому восени 2022 вони перестануть отримувати оновлення для WhatsApp.

Інші нові функції WhatsApp

WhatsApp розширить можливість використання реакції-емодзі на платформі. "Швидкі реакції" для статусів з'являться вже у майбутньому оновленні. Аналогічна функція використовується в Instagram для швидкого реагування на Stories.

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Робота над WhatsApp триває

Відомо, що зараз команда працює і над іншими важливими вдосконаленнями: