Карантинні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19 змусили багатьох влаштовувати напередодні Нового року віртуальні зустрічі замість звичайних святкувань з друзями, і це вплинуло на показники використання WhatsApp. Додаток встановив рекорд.

За останню добу 2020 року через WhatsApp було здійснено 1,4 мільярда відео- і голосових дзвінків — це новий рекорд. Причому число виявилося на 50 відсотків більшим, ніж в той же святковий день 2019 року. Більш того, показник перевершив і перші дні пандемії у березні, пише about.fb.

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Що відомо

Інші додатки теж поставили нові рекорди. Наприклад, у США в Facebook Messenger спостерігалася найбільша кількість групових відеодзвінків — майже вдвічі більше, ніж у середньому за день. Facebook Instagram Live також повідомив про 55 мільйонів трансляцій по всьому світу.



Інфографіка з результатами користування сервісами Facebook / Фото Facebook

Facebook заявила, що їй довелося досягти безпрецедентного підвищення ефективності та посилити свою інфраструктуру, щоб справлятися з серйозним навантаженням в різних додатках. Команди фахівців були напоготові і напередодні свята. Якщо дзвінки через WhatsApp пройшли без збоїв, то лише завдяки праці IT-адміністраторів, які це забезпечили.

Цього року переддень Нового року виглядав зовсім по-іншому, у нас були інженерні команди у всіх додатках Facebook, готові вирішити будь-яку проблему, щоб світ міг контактувати у 2021 році,

– сказала Кейтлін Бенфорд, технічний менеджер Facebook.

Рекорд у WhatsApp, можливо, нескоро буде перевершений.