Western Digital представила жорсткі диски об'ємом 22 Тбайт як у серії Ultrastar (модель DC HC570) для серверів та центрів обробки даних, так і в умовно споживчих серіях Red Pro, Purple Pro та Gold відповідно для NAS, систем відеоспостереження та високонавантажених систем корпоративного класу. Усі вони складаються з пластин об'ємом 2,2 Тбайт.

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Новий накопичувачі від WD до 22 Тбайт / Фото Western Digital

Своєю чергою, накопичувач об'ємом 26 Тбайт представлений тільки однією моделлю – серверною Ultrastar DC HC670. Тут використовуються пластини 2,6 Тбайт. Цей накопичувач, так само як і 22-Тбайт модель Ultrastar DC HC570, орієнтовані насамперед на великих хмарних провайдерів, яким зараз і поставляються їхні зразки.



Жорсткі диски WD орієнтовані на ЦОД та хмарних провайдерів / Фото Western Digital

Western Digital не розкрила всі технічні характеристики новинок. Однак наголошує на використанні технології кешування OptiNAND, яка забезпечує прискорення при випадковому запису великих блоків. Зазначається, що завдяки цій технології, зокрема, її складової під ім'ям ArmorCache, для блоків 256 Кбайт швидкість збільшується на 40%, а для блоків 1 Мбайт – до 80%. В обох випадках маються на увазі пікові значення.

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Нагадаємо, що не так давно південнокорейська компанія Samsung офіційно представила нове покоління модулів постійної пам'яті для мобільних пристроїв. UFS 4.0 називають найпродуктивнішим рішенням для зберігання даних.

Технологія вже отримала схвалення від асоціації JEDEC. З нею смартфони не тільки отримають приріст продуктивності, але і знизять енергоспоживання, що особливо важливо в епоху 5G. Детальніше про це ви можете почитати тут.