Apple представила відразу три моделі розумних годинників, одна з яких абсолютно нова
Анонсовані розумні годинники Apple Watch 8, Watch SE та абсолютно нові Apple Watch Ultra. Оновлення цьогоріч здебільшого програмні – компанія зосередилась на нових функціях.
Про технічні характеристики під час анонсу нічого не говорили, згадавши лише про деякі нові датчики. Варто також зазначити, що в плані дизайну Apple Watch 8 зовсім не змінилися, порівняно з попереднім поколінням.
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Що нового в Apple Watch 8
- Найпомітніше нововведення – датчик температури. Він, наприклад, допоможе жінкам відслідковувати своє здоров'я та менструальний цикл.
- Датчик здатний визначати зміну температури тіла з точністю 0,1 градуса та звірятися кожні п'ять секунд, що дозволяє передбачати овуляцію та зміну гормонального фону.
- Завдяки додатку "Здоров'я" на iPhone тепер доступна статистика та відслідковування динаміки зміни температури тіла у вигляді графіків. Компанія запевняє, що вся інформація захищена шифруванням, і навіть сама Apple не має доступу до неї.
- Годинник також навчився визначати, що користувач потрапив в аварію – функція називається Crash Detection. Для цього використовуються покращений гіроскоп і новий акселерометр, який працює в чотири рази швидше за попередній, а також мікрофон і GPS. При ДТП годинник сповіщає екстрені служби.
- Акумулятора годинника вистачить на 18 годин роботи у звичайному режимі або до 36 годин при активації нового режиму Low Power Mode. У ньому відключаються деякі функції – на кшталт Always On Display та автоматичного розпізнавання тренування. Режим також буде доступний на годиннику Apple Watch Series 4 і новіших завдяки watchOS 9.
Алюмінієва версія Apple Watch Series 8 буде доступна в кольорах Midnight Starlight, Silver, Gold, Product (RED), сталева - Silver, Gold і Graphite. Також з'являться нові версії браслетів Nike та Hermes.
Ціни
Новинка надійде у продаж 16 вересня за ціною 399 доларів за версію з Wi-Fi та 499 доларів за версію з LTE. У подарунок пропонують три місяці передплати на сервіс Apple Fitness+.
Apple Watch Ultra
- Смартгодинник Watch Ultra – це преміальна модель зі збільшеним екраном, підвищеною надійністю та автономністю до 60 годин (36 годин при звичайному використанні).
- 49-міліметровий корпус виконаний з титану, а пласке сапфірове скло та спеціальна рамка захищають екран від пошкоджень при ударах.
- Яскравість дисплея – 2000 нітів.
- З одного боку корпусу вперше розмістили додаткову кнопку, що налаштовується за бажанням користувача. За її допомогою можна, наприклад, запускати конкретне тренування. Там же розташований отвір динаміка.
- З іншого боку – виступаюча панель, яка захищає збільшене коліщатко Digital Crown, і кнопка живлення.
- Дизайн кнопок розроблений таким чином, щоб годинником було зручно керувати в рукавичках.
- Для спортсменів є спеціальний циферблат із фітнес-метриками, а також спеціальний для темряви.
- Apple Watch Ultra підтримують покращений GPS з більш точним позиціонуванням.
Apple Watch Ultra / Фото Apple
- Годинникам не страшні низькі та високі температури – пристрій витримає від -20 градусів за Цельсієм до +55. З годинником можна занурюватися під воду на глибину до 100 метрів.
- Також він має одразу два динаміки. Вони будуть корисними для вбудованої сирени (86 децибелів), якою можна подати сигнал, якщо ви, наприклад, загубилися на природі. Також в комплекті три мікрофони.
- Watch Ultra підтримує вимірювання температури тіла, SpO2, функцію зняття ЕКГ, вони відповідають вимогам американського військового стандарту MIL-STD 810.
Фірмовий додаток відображає час, поточну глибину, температуру води та тривалість перебування під водою. Також під час занурення годинник відображає маршрут і рельєф дна. Годинник сертифікований за стандартом EN 13319 для аквалангістів.
Цікавою функцією є запам'ятовування шляху. Наприклад, якщо у поході ви пройшли значну відстань і заблукали, годинник допоможе повернутися тією ж дорогою, побудувавши лінію пройденого шляху.
Годинники мають три особливі ремінці, адаптовані під різні умови використання. Вони мають різну логіку кріплення, текстуру та матеріали.
Ремінці нових Apple Watch Ultra / Фото Apple
Apple Watch Ultra також включають звичні функції здоров'я, на кшталт моніторингу серцевого ритму і рівня кисню в крові.
Годинник працює під управлінням watchOS 9.
Ціни
- У продажу з 23 вересня.
- Ціна – 799 доларів за версію з GPS та eSIM.