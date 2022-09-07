Про технічні характеристики під час анонсу нічого не говорили, згадавши лише про деякі нові датчики. Варто також зазначити, що в плані дизайну Apple Watch 8 зовсім не змінилися, порівняно з попереднім поколінням.

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Що нового в Apple Watch 8

Найпомітніше нововведення – датчик температури . Він, наприклад, допоможе жінкам відслідковувати своє здоров'я та менструальний цикл.

. Він, наприклад, допоможе жінкам відслідковувати своє здоров'я та менструальний цикл. Датчик здатний визначати зміну температури тіла з точністю 0,1 градуса та звірятися кожні п'ять секунд, що дозволяє передбачати овуляцію та зміну гормонального фону.

Завдяки додатку "Здоров'я" на iPhone тепер доступна статистика та відслідковування динаміки зміни температури тіла у вигляді графіків. Компанія запевняє, що вся інформація захищена шифруванням, і навіть сама Apple не має доступу до неї.

Годинник також навчився визначати, що користувач потрапив в аварію – функція називається Crash Detection . Для цього використовуються покращений гіроскоп і новий акселерометр, який працює в чотири рази швидше за попередній, а також мікрофон і GPS. При ДТП годинник сповіщає екстрені служби.

. Для цього використовуються покращений гіроскоп і новий акселерометр, який працює в чотири рази швидше за попередній, а також мікрофон і GPS. При ДТП годинник сповіщає екстрені служби. Акумулятора годинника вистачить на 18 годин роботи у звичайному режимі або до 36 годин при активації нового режиму Low Power Mode. У ньому відключаються деякі функції – на кшталт Always On Display та автоматичного розпізнавання тренування. Режим також буде доступний на годиннику Apple Watch Series 4 і новіших завдяки watchOS 9.

Алюмінієва версія Apple Watch Series 8 буде доступна в кольорах Midnight Starlight, Silver, Gold, Product (RED), сталева - Silver, Gold і Graphite. Також з'являться нові версії браслетів Nike та Hermes.

Ціни

Новинка надійде у продаж 16 вересня за ціною 399 доларів за версію з Wi-Fi та 499 доларів за версію з LTE. У подарунок пропонують три місяці передплати на сервіс Apple Fitness+.

Основне про Apple Watch Series 8 / Фото Watch

Apple Watch Ultra

Смартгодинник Watch Ultra – це преміальна модель зі збільшеним екраном, підвищеною надійністю та автономністю до 60 годин (36 годин при звичайному використанні).

(36 годин при звичайному використанні). 49-міліметровий корпус виконаний з титану, а пласке сапфірове скло та спеціальна рамка захищають екран від пошкоджень при ударах.

Яскравість дисплея – 2000 нітів.

З одного боку корпусу вперше розмістили додаткову кнопку, що налаштовується за бажанням користувача . За її допомогою можна, наприклад, запускати конкретне тренування. Там же розташований отвір динаміка.

. За її допомогою можна, наприклад, запускати конкретне тренування. Там же розташований отвір динаміка. З іншого боку – виступаюча панель, яка захищає збільшене коліщатко Digital Crown, і кнопка живлення.

Дизайн кнопок розроблений таким чином, щоб годинником було зручно керувати в рукавичках.

Для спортсменів є спеціальний циферблат із фітнес-метриками, а також спеціальний для темряви.

Apple Watch Ultra підтримують покращений GPS з більш точним позиціонуванням.

Apple Watch Ultra / Фото Apple

Годинникам не страшні низькі та високі температури – пристрій витримає від -20 градусів за Цельсієм до +55 . З годинником можна занурюватися під воду на глибину до 100 метрів.

. З годинником можна занурюватися під воду на глибину до 100 метрів. Також він має одразу два динаміки. Вони будуть корисними для вбудованої сирени (86 децибелів), якою можна подати сигнал, якщо ви, наприклад, загубилися на природі. Також в комплекті три мікрофони.

(86 децибелів), якою можна подати сигнал, якщо ви, наприклад, загубилися на природі. Також в комплекті три мікрофони. Watch Ultra підтримує вимірювання температури тіла, SpO2, функцію зняття ЕКГ, вони відповідають вимогам американського військового стандарту MIL-STD 810.

Фірмовий додаток відображає час, поточну глибину, температуру води та тривалість перебування під водою. Також під час занурення годинник відображає маршрут і рельєф дна. Годинник сертифікований за стандартом EN 13319 для аквалангістів.

Цікавою функцією є запам'ятовування шляху. Наприклад, якщо у поході ви пройшли значну відстань і заблукали, годинник допоможе повернутися тією ж дорогою, побудувавши лінію пройденого шляху.

Годинники мають три особливі ремінці, адаптовані під різні умови використання. Вони мають різну логіку кріплення, текстуру та матеріали.



Ремінці нових Apple Watch Ultra / Фото Apple

Apple Watch Ultra також включають звичні функції здоров'я, на кшталт моніторингу серцевого ритму і рівня кисню в крові.

Годинник працює під управлінням watchOS 9.

Ціни

У продажу з 23 вересня.

Ціна – 799 доларів за версію з GPS та eSIM.



Головні характеристики Apple Watch Ultra / Фото Apple