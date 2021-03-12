Wargaming запускає в Україні безкоштовні курси зі створення ігор

Український офіс компанії Wargaming запускає в Україні безкоштовні онлайн-курси WG Forge, де мають навчити створення ігор.

Перший курс буде присвячений тому, як робити гри на Unreal Engine. Заявку на курс можна подати за посиланням.

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Деталі курсу

Цей курс спрямований на новачків в гейм-дизайні, йдеться про програмістів та технічних художників.

Як кажуть розробники, в рамках курсу студенти навчаться робити ігри на Unreal Engine 4. Матеріали побудовані на сертифікованих курсах від Epic Games з програми Educator resources.

Ігровий движок Unreal Engine дає змогу створювати найрізноманітніші ігри будь-яких жанрів, тому після курсу наші випускники зможуть почати роботу над будь-яким проєктом,

– розповів викладач курсу, технічний директор з київського офісу компанії Wargaming Олександр Савчуків.

Курс триватиме з 20 квітня по 27 травня 2021 року. Він складається із 12 занять. Щоб потрапити на курс, попередньо потрібно заповнити заявку та пройти співбесіду. Заявки приймають до 25 березня 2021 року.