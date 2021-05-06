Стартап Tec-Innovation не новачки в галузі. Разом з Австрійським технологічним інститутом Граца вони вже розробили взуття InnoMake, яке обладнане ультразвуковими датчиками. Це дозволяє відслідковувати перепони на дорозі людини на відстані до 4 метрів. Якщо взуття "помічає" перепону, то воно сигналізує про це за допомогою тактильної системи – взуття починає гудіти, попереджаючи власника.

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Дослідник Австрійського технологічного інститута Граца Девід Шінагл аналізує фотографії з камер на взутті / Фото New Atlas

Тепер Tec-Innovation разом з інститутом Граца взялися за ще перспективнішу розробку – взуття з камерами. Для цього був розроблений спеціальний змінний модуль. Модуль оснащений не лише камерами, а й ультразвуковими датчиками, як попередня версія взуття.

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Які переваги дадуть камери на взутті

Камери будуть допомагати ультразвуковим датчикам точніше виявляти перепони. Також камери допоможуть "зрозуміти" електроніці взуття, якого роду перепона перед ним і чи може людина подолати її сама, чи потрібно її обійти.

В майбутньому планується об'єднати взуття в єдину мережу, що дозволить обмінюватися даними про перепони через інтернет. А це дозволить, на думку розробників, розробити глобальну карту перепон.

Вартість взуття без блоку з камерами – 3840 доларів.