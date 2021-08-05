Вібраційне взуття: що це таке та для чого потрібне

Сьогодні різноманітні компанії намагаються розширити пропонований асортимент продукції. Не виключенням стала й компанія Honda, яка відома тим, що виробляє автомобілі. Компанія дає можливість власним працівникам реалізувати свої комерційні ідеї, а материнська компанія в цьому активно допомагає.

Компанія Honda оголосила про створення стартапу Ashirase, Inc. в рамках програми IGNITION. Програма націлена на допомогу співробітникам "Хонди" комерціалізувати свої ідеї. Ashirase буде займатися впровадженням навігаційних вібраційних систем, які допоможуть людям з вадами зору краще орієнтуватися на вулицях.

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Навігаційна вібраційна система Ashirase: дивитись відео онлайн

Детальніше про розробку Ashirase, Inc.

Стартап Ashirase, Inc. очолив Wataru Chino, який має великий досвід з досліджень та розробки додатків для автоматизованого водіння. Він же став й автором ідеї вібраційного взуття.

Задум з'явився у чоловіка після того, як у його бабусі погіршився зір. Внаслідок цього жінка, не помітивши перепони під час прогулянки, впала та померла від отриманих травм.

Пристрій Ashirase

Пристрій має таку ж назву, що й стартап, який його розробляє.

Він складається з двох основних частин:

Устілка, яка кладеться всередину взуття.

Прилад, який кріпиться на взутті ззовні.

Устілки виконують роль власне вібраційної системи. Зовнішній прилад має в собі акумулятор та програмне забезпечення, яке взаємодіє із смартфоном.

Завдяки GPS-навігації пристрій здійснює навігацію у просторі. Завдяки вібраціям устілок відбувається контроль шляху: наприклад, якщо потрібно повернути направо, то вібрує права устілка. Також пристрій подає сигнал, якщо потрібно зупинитися на перехресті

У Ashirase, Inc. відзначають, що пристрій призначений для людей з ослабленим зором, а не для незрячих. Також вказується, що пристрій був розроблений, щоб доповнювати інші допоміжні пристрої, такі як тростина.

Увагу приділяли тому, щоб пристрій не відволікав користувача. Оскільки принцип роботи Ashirase базується не на звуці, власник може чути все, що відбувається навколо.

Очікується, що пристрій поступить у продаж у 2022 році.